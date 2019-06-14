80 пьяных водителей пойманы за рулем в Якутске

Сотрудники Госавтоинспекции г. Якутска совместно с внештатными сотрудниками с 7 по 13 июня провели профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», на выявление водителей транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, на предотвращение и уменьшение дорожно – транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей.

За этот короткий период инспекторы выявили 80 пьяных водителей, из них шестерым грозит уголовная ответственность по ст. 264 прим 1 УК РФ, за повторное вождение автомобиля в состоянии опьянения.

В течение этого месяца произошло 3 дорожно–транспортных происшествия с участием пьяных водителей.

1 июня водитель в п. Табага совершил наезд на девочку, девочка получила травмы. Ей назначено амбулаторное лечение. Водитель в состоянии алкогольного опьянения.

03 июня ул. Строда п. Марха,где пьяная автоледи выехав на встречную полосу дороги, совершила столкновение с двумя автомашинами. В результате этого пострадали 5 человек, двое из них дети.

09 июня около 11 часов ночи водитель мотоцикла без регистрационных знаков, на ул. Ярославского не выдержал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил опрокидывание мототранспорта. В результате он и пассажир получили травмы, при этом водитель оказался в состоянии алкогольного опьянения.

29 мая на Маганском тракте водитель автомашины «Тойота Виста», выехав на встречную полосу дороги, совершил столкновение с автобусом. Количество пострадавших при этом побило все рекорды — 10 пассажиров получили травмы, один из них малолетний ребенок. Водитель «Тойоты» отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Отказ от медицинского освидетельствования подпадает по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1.6 до 2 лет.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусматривается административное наказание по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ, и влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1.6 до 2 лет.

Административный штраф за управление транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения доложен быть уплачен в полном размере, лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Также применяется принудительная эвакуация транспортного средства на специальную стоянку.