80 млн.рублей выделено на содержание обсерваторов
Правительство Якутии утвердило постановление, которое обеспечит расходы местных бюджетов на содержание временных обсерваторов для организации медицинского наблюдения за контактными лицами из очагов новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также лицами, прибывающими из стран эпидемически неблагополучной территории.
Документом утверждены методика распределения и правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из государственного бюджета республики местным бюджетам на содержание временных обсерваторов и первым траншем выделено 80 млн.руб. муниципалитетам, на территории которых на период март-май 2020 года действовали временные обсерваторы. Средства выделены Абыйскому, Алданскому, Амгинскому, Анабарскому, Аллаиховскому, Верхневилюйскому, Вилюйскому, Горному, Ленскому, Мирнинскому, Намскому, Нерюнгринскому, Оймяконскому, Оленекскому, Сунтарскому, Таттинскому, Томпонскому, Усть-Алданскмоу, Усть-Янскому муниципальным районам и городу Якутску.
В IV квартале текущего года по итогам фактически произведенных расходов местных бюджетов муниципалитетов по содержанию временных обсерваторов за 2020 год будут выделены дополнительные бюджетные средства местным бюджетам на основании предоставленных отчетов МО.
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