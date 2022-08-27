80-летие Алексея Томтосова отметят в Якутии

80-летний юбилей государственного и общественного деятеля Алексея Томтосова отметят в Якутии в сентябре. Руководитель администрации главы и правительства республики Георгий Михайлов провёл заседание оргкомитета, на котором обсуждён план проведения юбилейных мероприятий. Основным мероприятием станет торжественное заседание общественности, передает ЯСИА со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

В июле в Национальной библиотеке республики организована книжная выставка «Государственный деятель, кандидат исторических наук Томтосов Алексей Александрович». В сентябре-октябре в Постоянном представительстве РС(Я) при Президенте Российской Федерации будет экспонироваться историко-библиографическая выставка. В Усть-Майском районе проводятся выставки, библиотечные и музейные уроки, посвящённые жизни и деятельности юбиляра. В октябре в Усть-Майском краеведческом музее откроется выставка «Томтосов А.А. – российский якутский общественный и государственный деятель, учёный». В сентябре в Якутске Алексей Томтосов встретится со студентами Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. В Министерстве по внешним связям и делам народов республики запланирован круглый стол «Роль национально-культурных объединений в гармонизации межнациональных отношений» с участием юбиляра.

СПРАВКА: Томтосов Алексей Александрович родился 17 июля 1942 г. в п. Аллах-Юнь Усть-Майского района Якутской АССР. Окончил Якутский государственный университет в 1968 году, аспирантуру Ленинградского государственного университета в 1971 году, Дипломатическую академию и докторантуру Дипломатической академии МИД РФ в 1993 году Начал трудовую деятельность в 1960 г. рабочим Усть-Майского отделения Управления рабочего снабжения Управления «Якутзолото». Был секретарём комитета ВЛКСМ Якутского государственного университета, работал преподавателем кафедры всеобщей истории Якутского государственного университета. В 1972 году назначен первым секретарём Якутского обкома ВЛКСМ, в 1980 году — заведующим отделом культуры Якутского обкома КПСС. С 1983 по 1988 годы работал первым секретарём Ленинского райкома КПСС г.; с 1988 по 1990 годы — заведующим отделом пропаганды и агитации Якутского обкома КПСС; с 1990 по 1991 годы — инструктором, старшим референтом Отдела национальной политики ЦК КПСС, с 1991 по 1993 годы – ведущим научным сотрудником НИИ экономики и управления строительством в Москве.