17.10.2020
10:39
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Общество

80 лет видному государственному деятелю РС(Я)

Сегодня, 17 октября, исполнилось 80 лет видному государственному, общественному деятелю Андрею Васильевичу Кривошапкину.

Андрей Васильевич Кривошапкин – эвенский писатель, народный депутат, государственный и общественный деятель, заслуженный работник культуры республики, народный писатель Якутии, почетный гражданин Республики Саха (Якутия), Эвено-Бытантайского национального, Кобяйского и Момского улусов (районов), президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия), кандидат социологических наук, академик Академии Северного Форума.

Члены Координационного совета Ассоциации КМНС РС(Я) поздравляют с юбилеем своего лидера:

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Редакция республиканской газеты КМНС РС (Я) "Илкэн"
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