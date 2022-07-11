80 ДТП произошло за неделю в Якутске

Выявлено 45 водителей в состоянии алкогольного опьянения

За минувшую неделю в Якутске зафиксировано 80 ДТП, из них 10 – с пострадавшими. Погиб один человек, ранения получили 14.

Зафиксировано 1543 нарушения ПДД, в том числе выявлено 45 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

188 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил тонировки транспортных средств.