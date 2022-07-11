11.07.2022
09:35
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Якутск

80 ДТП произошло за неделю в Якутске

Выявлено 45 водителей в состоянии алкогольного опьянения

За минувшую неделю в Якутске зафиксировано 80 ДТП, из них 10 – с пострадавшими. Погиб один человек, ранения получили 14.

Зафиксировано 1543 нарушения ПДД, в том числе выявлено 45 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

188 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил тонировки транспортных средств.

Источник: тгк мэрии Якутска

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