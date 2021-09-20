20.09.2021
14:21
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Спорт
8 золотых медалей Кубка мира по мас-рестлингу — у якутян
В турецком Стамбуле завершился второй этап Кубка мира по мас-рестлингу. Родоначальники вида спорта – якутские мадьыны, показали стабильно высокие, завоевав восемь золотых медалей . Всего же на счету сборной России десять первых мест.
Победителями турнира стали среди мужчин: Артем Зорин, Виктор Крылов, Сергей Константинов, Станислав Иванов, Павел Черноградский, Дмитрий Попов, Сергей Фролкин. Среди женщин лучший результат показала титулованная Наталья Черноградская.
Вместе с тем нельзя не отметить и спортсменов из Республики Кыргызстан, которые заняли второе место в общекомандном зачете. У мадьыны из Средней Азии две золотые, четыре серебряные и девять бронзовых наград. По одному золоту имеют также команды Украины и Словакии.
Фото: Sportyakutia.ru
#8 золотых медалей Кубка мира по мас-рестлингу - у якутян#республика саха (якутия)#рся#Саха#Якутия#Якутск
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