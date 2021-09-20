20.09.2021
14:21
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Спорт

8 золотых медалей Кубка мира по мас-рестлингу — у якутян

В турецком Стамбуле завершился второй этап Кубка мира по мас-рестлингу. Родоначальники вида спорта – якутские мадьыны, показали стабильно высокие, завоевав восемь золотых медалей . Всего же на счету сборной России десять первых мест.

Победителями турнира стали среди мужчин: Артем Зорин, Виктор Крылов, Сергей Константинов, Станислав Иванов, Павел Черноградский, Дмитрий Попов, Сергей Фролкин. Среди женщин лучший результат показала титулованная Наталья Черноградская.  

Вместе с тем нельзя не отметить и спортсменов из Республики Кыргызстан, которые заняли второе место в общекомандном зачете. У мадьыны из Средней Азии две золотые, четыре серебряные и девять бронзовых наград. По одному золоту имеют также команды Украины и Словакии.  

Фото: Sportyakutia.ru
Источник: https://sportyakutia.ru/novosti/mas-restling/14520-itogi-ii-etapa-kubka-mira-po-mas-restlingu-v-stambule
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