03.07.2022
15:40
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Светская хроника
8 якутянок участвуют в реалити-шоу
Восемь якутянок участвуют в реалити-шоу, запись которого идет в эти дни. Подробности они разглашать не должны, так как подписали соответствующий контракт с продюсером.
Вероятно, все девушки занимаются эзотерикой.
Фото участниц в прекрасных костюмах от модельера Августины ФИЛИППОВОЙ разместила в соцсети Ньургуяна ЭВЕРСТОВА, астролог, нумеролог и потомственный энергопрактик.
На фото среди других участниц запечатлена и Евдокия БЕЛОЛЮБСКАЯ – ЭЙГЭ, тета-хилер и фасилитатор аксесс барс.
Фото: из соцсети.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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