8 якутянок участвуют в реалити-шоу

Восемь якутянок участвуют в реалити-шоу, запись которого идет в эти дни. Подробности они разглашать не должны, так как подписали соответствующий контракт с продюсером.

Вероятно, все девушки занимаются эзотерикой.

Фото участниц в прекрасных костюмах от модельера Августины ФИЛИППОВОЙ разместила в соцсети Ньургуяна ЭВЕРСТОВА, астролог, нумеролог и потомственный энергопрактик.

На фото среди других участниц запечатлена и Евдокия БЕЛОЛЮБСКАЯ – ЭЙГЭ, тета-хилер и фасилитатор аксесс барс.