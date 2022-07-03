03.07.2022
15:40
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Светская хроника

8 якутянок участвуют в реалити-шоу

Восемь якутянок участвуют в реалити-шоу, запись которого идет в эти дни. Подробности они разглашать не должны, так как подписали соответствующий контракт с продюсером.

Вероятно, все девушки занимаются эзотерикой.   

Фото участниц в прекрасных костюмах от модельера Августины ФИЛИППОВОЙ разместила в соцсети Ньургуяна ЭВЕРСТОВА, астролог, нумеролог и потомственный энергопрактик.

На фото среди других участниц запечатлена и Евдокия БЕЛОЛЮБСКАЯ – ЭЙГЭ, тета-хилер и фасилитатор аксесс барс.

Фото: из соцсети.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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