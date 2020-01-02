8 пожаров в первые сутки 2020 года в Якутии

02 января 2019 года

В первые сутки нового года на территории региона зарегистрировано 8 пожаров. Благодаря профессиональным действиям огнеборцев спасено 3 частных дома. Погибших и пострадавших не зарегистрировано. Основной причиной возникновения пожаров явилось неосторожное обращение с огнём.

В праздничные дни Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) функционирует в режиме повышенной готовности, сотрудниками структурных подразделений проводят регулярные рейдовые мероприятия на объектах жизнеобеспечения и с массовым пребыванием детей, так же проводят разъяснительную работу по вопросам пожарной безопасности с гражданами в жилом секторе.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается с убедительной просьбой ко всем жителям – во избежание трагических последствий быть особенно внимательными к требованиям пожарной безопасности. Ни в коем случае не оставляйте детей одних! Своевременно сообщайте о пожаре, любых его признаках в пожарную охрану по телефону – 01,101 или 112. Сделать это необходимо независимо от размеров и места пожара или загорания, даже при обнаружении хотя бы малейших признаков горения.