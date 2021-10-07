8 октября состоится марафон женского лидерства в рамках III Евразийского женского форума

Участники 16-часового марафона женского лидерства «Компас женского лидерства#МягкаяСила», который проведёт 8 октября Мастерская управления «Сенеж» в рамках региональной недели Третьего Евразийского женского форума, обсудят опыт коренных народов Севера в сохранении экологии и культурного наследия.

На повестке – вопросы внедрения опыта экологических знаний коренных народов в практику охраны окружающей среды и рационального развития в Якутии, Забайкальском крае и Амурской области. Также участники рассмотрят механизмы участия коренных народов Севера в процессах принятия решений, организации проектов, связанных с их культурным наследием.

Как сообщили организаторы, марафон стартует в полдень местного времени на Камчатке (03:00 мск) и завершится в 18:00 часов (19:00 мск) по местному времени в самом западном регионе страны – в Калининградской области. Марафон будет проводиться в смешанном – онлайн и офлайн формате, обсуждение актуальных для территорий тем будет проходить одновременно в московской и региональных студиях.

Дневной марафон «Компас женского лидерства #МягкаяCила» 8 октября будет транслироваться на YouTube-канале Мастерской управления «Сенеж» и на странице марафона, также посмотреть подключения регионов можно на сайте Евразийского женского форума. Каждый час к московской студии марафона будут подключаться спикеры в онлайн и офлайн-формате из регионов страны.

В 12:00 часов по якутскому времени (06:00 мск) к марафону подключится Якутия. В студии НВК «Саха» будут работать спикеры:

— Ольга Балабкина, заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия);

— Анжелика Андреева, председатель Союза женских общественных организаций Якутии;

— Саргылана Игнатьева, ректор Арктического государственного института культуры и искусств

В режиме онлайн в мероприятии примут участие:

— Григорий Ледков, депутат Государственной Думы, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока РФ;

— Степан Львов, директор ВЦИОМ по стратегическому развитию;

— Светлана Радионова, руководитель службы по надзору в сфере природопользования (Росприоднадзор);

— Евгений Григорьев – глава ГО «город Якутск», победитель конкурса «Лидеры России»;

— Жаккелина Орлова, заместитель председателя Союза Женщин России по Дальневосточному федеральному округу, председатель Амурского союза женщин, гендиректор ООО «Бизнес-советникъ», выпускница программы «Женщина-лидер».

Модератором марафона в студии в Якутске будет первый заместитель генерального директора НВК «Саха» Ирина Ефимова.

Основными темами обсуждения Дневного марафона станут поддержка экономической и деловой активности женщин в регионах России, специфика женского предпринимательства, в том числе в социальной сфере, включенность и участие женщин в развитие высокотехнологичных отраслей, «зелёной» экономики, практики продвижения цифровых навыков для женщин.

Гостями марафона будут выпускницы программы «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», представители регионов в Совете Федерации ФС РФ, депутаты Госдумы РФ, руководители российских регионов, победители конкурса управленцев «Лидеры России» и участники проектов и конкурсов АНО «Россия — страна возможностей», проектов Совета Евразийского женского форума, бизнеса и общественных организаций.

Дневной Марафон проводится в рамках Региональной недели Третьего Евразийского женского форума — крупнейшей авторитетной международной площадки для обсуждения роли женщин в современном обществе. Форум пройдет в очном формате 13-15 октября 2021 г. в Санкт-Петербурге и будет посвящен глобальной миссии женщин в новой реальности. Накануне Форума запланирована региональная неделя с тематическими днями по направлениям «Женщины в развитии сельского хозяйства», «Женщины – предприниматели» и другим.