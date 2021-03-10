8 марта в ЯТЭК – день для сотрудниц

Мужская половина компании ЯТЭК поздравила женщин с Международным женским днем накануне выходных. Особую праздничную атмосферу помогли создать нестандартные решения.

Праздник начался утром в пятницу, 5 марта. В офисе в Якутске и на всех объектах в поселке Кысыл-Сыр мужчины встречали своих коллег-женщин цветами, угощениями, теплыми словами и подарками. Помимо весенних цветов, пирожных и блендера для коктейлей, мужская половина компании ЯТЭК подготовила для дам особое, креативное поздравление.

В Кысыл-Сыре мужчины устроили настоящий День красоты для лучшей половины компании. Приглашенный из Якутска парикмахер, начал свою работу раньше праздничного дня – с 5-го по 7-е марта. Поэтому 20 сотрудниц встретили праздник в новых образах – со свежими стрижкам и модным окрашиванием волос. Посещение салона красоты для каждой сотрудницы было оплачено компанией.

6 марта женщин ждал настоящий девичник в честь любимого весеннего праздника: с музыкой, фуршетом, приятными подарками, а также с уникальными мастер-классами и консультациями от ведущих якутских бьюти-специалистов. Стилисты рассказали о модных трендах этого года, о принципах подбора гардероба по типу внешности и фигуры, научили гармонично сочетать цвета в комплектах одежды. Визажист научила девушек приемам дневного и вечернего макияжа, а парикмахер рассказала, как подобрать прическу по типу лица и как правильно ухаживать за волосами.

Особой изюминкой праздничного дня стал проект «Весеннее преображение». Мастера полностью преобразили Анастасию Карпекину, специалиста отдела главного энергетика. Для Анастасии подобрали гардероб, изменили причёску, сделали макияж. К восторгу самой участницы и всех наблюдавших, подобранный гардероб был подарен.

Запечатлел праздничный день, специально приглашенный из Якутска фотограф. Каждая женщина получила в подарок индивидуальную фотосессию в специально оформленной в весеннем стиле фотозоне.

«Это непередаваемые впечатления! Этот сюрприз от компании просто поразил своим творческим подходом, было очень приятно!», – поделилась Ксения Редькина, оператор технологических установок. Ксения стала моделью на fashion-фотосъёмке, которую провели на производственных объектах компании. Безопасность процесса контролировали сотрудники отдела труда и промышленной безопасности.

В офисе в Якутске сотрудниц компании ЯТЭК также ждали подарки, цветы и мастер-класс «Сам себе визажист» с топовым визажистом Якутска. Также всем желающим делали индивидуальный макияж. Как и в поселке Кысыл-Сыр была организована фотосессия в весенней фотозоне.