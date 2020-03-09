8 марта в Якутии произошло четыре пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

08 марта 2020 г. в 08.12 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит строение КПП частной автобазы на улице Пионерская в п. Батагай Верхоянского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, через две минуты, горело строение. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 20 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

08 марта 2020 г. в 15.15 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной даче на острове Поповский, 3-я линия в ГО «Жатай». К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, через шесть минут, горело строение. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади 30 кв.м. Предположительная причина — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Виновное лицо — хозяин. Ущерб устанавливаются.

08 марта 2020 г. в 22.15 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Строителей в п. Белая Гора Абыйского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, через две минуты, из строения был виден дым. В результате пожара огнем повреждена стена на площади 1 кв.м. Предположительная причина — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Виновное лицо — хозяин. Ущерб устанавливаются.

08 марта 2020 г. в 22.50 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Нохсорова в с. Абага Амгинского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, через четыре минуты, из под кровли был виден дым. В результате пожара огнем повреждено строение на площади 7 кв.м. Предположительная причина — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Виновное лицо — хозяин. Ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!