8 марта исполнился год со дня смерти известного якутского журналиста

Год назад на 49-м году жизни в Москве во время командировки скоропостижно Кирилл Алексеев, занимавший на тот момент должность генерального директора холдинга «Сахамедиа».

Для коллег и родных Кирилла Викторовича его скоропостижный уход стал настоящим потрясением. До последнего дня он был полон планов, идей и надежд. Тем острее было ощущение потери для его близких и всех, кто работал и дружил с ним. 13 марта Якутск простился с Кириллом Алексеевым навсегда.

Кирилл Викторович Алексеев родился 1 июня 1969 года в Якутске.

Окончил Якутский государственный университет в 1995 году, в 2011-м — факультет журналистики Московского государственного университета.

В 1995 году вместе с единомышленниками создал республиканский общественно-политический еженедельник «Наше время».

С 1997 года – главный редактор газеты «Наше время».

С 1999-го по 2004-й – генеральный директор-главный редактор еженедельника «Наше время».

С 2004-го по 2008-й – генеральный директор телерадиокомпании «Столица».

С 2008-го по 2012-й – генеральный директор издательского дома «Наше время».

С ноября 2012 года — генеральный директор республиканского информационно-издательского холдинга «Сахамедиа». Отличник печати РС(Я).