8 лет за убийство из ревности

В Мегино-Кангаласского районе вынесен приговор по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Прокуратура Мегино-Кангаласского района поддержала государственное обвинение по уголовного делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В суде установлено, что подсудимый в конце июля 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в квартиру к своей девушке, которая в тот момент находилась не одна.

На почве возникшей ревности подсудимый нанес тяжкие телесные повреждения потерпевшему, в результате которых последний скончался через короткий промежуток времени.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.