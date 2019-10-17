8 лет в тюрьме проведет многодетная мать

Прокуратура Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летней женщины. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 (участие в преступном сообществе), ч.3 ст.30 – п.п. «а, г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, совершенное организованной группой, в крупном размере).

Установлено, что подсудимая, в целях извлечения финансовой выгоды, в 2017 году добровольно вошла в состав преступного сообщества, занимающегося сбытом наркотических средств синтетического происхождения на территории Российской Федерации и Казахстана. В период с 26 января по 4 февраля 2018 года подсудимая незаконно перевезла из Новосибирска в Якутск оптовую партию наркотических средств, которую бесконтактным способом передала другому члену преступной группы, выполняющему функцию «склада». Данная партия наркотических средств была расфасована и спрятана по тайникам на территории Якутска и до реализации была изъята в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов. Вес изъятых наркотических средств составил свыше 420 гр.

При изучении личности подсудимой установлено, что она имеет высшее образование, без определенного места работы, имеет 5 малолетних детей, состоит на учете в связи с пагубным употреблением психостимуляторов.

В ходе расследования уголовного дела с ней было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил женщине наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении других членов преступной группы находится на стадии судебного разбирательства.