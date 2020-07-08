08.07.2020
21:28
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История

8 июля 1974 года подписано судьбоносное постановление

В череде июльских праздничных событий, одно занимает особое место. Дата 8 июля 1974 года стала судьбоносной для большей части населения СССР.

 Ровно сорок шесть лет назад года было подписано Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР № 561  «О строительстве Байкало – Амурской магистрали». Столь важный документ был принят  в целях дальнейшего развития производительных сил Восточной Сибири и Дальнего Востока и обеспечения возрастающих перевозок грузов в этих районах.

Вклад великой стройки в становление государства был неоценим. Особенно в  деле  воспитания молодежи. Миллионы юношей и девушек активно участвовали не только в строительстве, но и в управлении делами общества и государства. БАМ учила коллективизму, помогала развивать лидерские качества и умение реализовать себя в самых разных профессиях. Байкало-Амурская магистраль была  школой жизни и кузницей кадров. Профессионалы, прошедшие школу БАМа, впоследствии смело взялись  за самый  масштабный проект  последних 30 лет —  строительство  Амуро-Якутской Магистрали.

  «В лихие  90-е, в период развала  советского союза,  комсомольцы, преданные делу, стоящие у руля   комсомольских организаций и просто занимающие активную гражданскую  позицию,  проявили  настоящий патриотизм и выступили с инициативой определить правопреемника штаба ЦК ВЛКСМ на строительстве ж.д. линии  Беркакит – Томмот – Якутск. Этим правопреемником стала Ассоциация предприятий на строительстве Амуро-Якутской магистрали, зарегистрированная  8 февраля 1991 года постановлением № 69 Совета Министров Якутской Саха ССР.», — рассказывает Егор Фролов исполнительный директор ООО «Ассоциация строителей АЯМ». – До сих пор предприятие придерживается деятельности, утвержденной  в 1991 году: строит и реконструирует автомобильные и железную дороги; осуществляет строительство гражданских объектов; развивает сельское хозяйство; производит товары народного потребления, является социально ориентированным, активно поддерживая районные проекты в области культуры и образования. Но основным видом деятельности ООО «Ассоциация строителей АЯМ» изначально была и остается оказание комплексной транспортной услуги по переработке и доставке грузов на железнодорожных станциях Алдан, Томмот и Нижний Бестях. Наш коллектив, наша молодежь гордится своей исторической биографией и тем, что имеет уникальную возможность работать плечом к плечу с героями великих строек прошлого и нынешнего  веков- БАМа и АЯМа.»  

Егор Александрович поздравил всех ветеранов Байкало-амурской магистрали с праздником и пожелал крепкого здоровья и трудовых успехов на благо развития родного предприятия.

Справка:
ООО «Ассоциация строителей АЯМ» – единственный транспортно-логистический центр в республике по переработке и доставке грузов железнодорожным транспортом на станции Нижний Бестях, Томмот, Алдан, имеющий длительный опыт работы (29 лет) и солидную деловую репутацию. Является одним из градообразующих предприятий Алданского и Мегино-Кангаласских районов Республики Саха (Якутия). При оказании комплексной услуги по переработке и доставке грузов через железнодорожную станцию Нижний Бестях, одним из ключевых этапов является перевозка грузов водным транспортом через реку Лена.

Источник: Пресс-служба ООО «Ассоциация строителей АЯМ»
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