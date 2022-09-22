22.09.2022
15:10
970

Общество

8 главных вопросов про мобилизацию

Собрали в карточках ответы на тревожные вопросы. Сохраните, отправьте родным и друзьям — телеграм-канал Yakutsk News.

Фото: https://t.me/yakutsk_newss
Источник: https://t.me/yakutsk_newss

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