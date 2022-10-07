8 фактов об отсрочке от мобилизации

На Госуслугах работает сервис по приему заявлений на отсрочку для сотрудников аккредитованных ИТ-компаний и лицензированных операторов связи. Нужно иметь высшее образование из утвержденного перечня, сообщает тгк @gosuslugi

Подать заявление на отсрочку онлайн

Теперь отсрочку могут получить не только студенты, но и ординаторы, ассистенты-стажеры, аспиранты, учащиеся духовных образовательных организаций. Учиться можно не только в государственном, но и в коммерческом вузе с госаккредитацией.

Отсрочка предоставляется отцам четырех и более детей до 16 лет. Если мужчина женат на матери детей, но не является их отцом, он получит отсрочку только при оформлении усыновления или опекунства.

Отсрочку может получить мужчина, у которого трое детей до 16 лет и беременная жена на сроке от 22 недель. Если на момент мобилизации срок беременности супруги меньше, его могут призвать. Но когда наступит установленный срок, мужчина будет демобилизован.

Если у мужчины есть отсрочка от призыва в армию, он не может быть мобилизован, потому что пока не находится в запасе.

Если в военном билете указана категория годности «Г», отсрочка от мобилизации составит 6 месяцев. При категории «Д» мобилизации не будет.

Если работник устроился в организацию с возможностью отсрочки от мобилизации после 21 сентября 2022 года, он тоже может иметь право на ее оформление.

Факт вручения повестки еще не означает мобилизацию. Если пришла повестка, но есть право на отсрочку, нужно подтвердить это в военкомате.

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