8 девочек родились 8 марта в Якутске

Всего в Международный женский день в столице республики на свет появились четырнадцать малышей.

В двух перинатальных центрах (городском и Национального центра медицины) родились 14 новых граждан республики. Среди новорожденных преобладает слабый пол: 8 девочек и 6 мальчиков. Министерства здравоохранения Якутии поздравило мам с двойным праздником.