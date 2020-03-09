09.03.2020
15:25
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Общество

8 девочек родились 8 марта в Якутске

Всего в Международный женский день в столице республики на свет появились четырнадцать малышей.

В двух перинатальных центрах (городском и Национального центра медицины) родились 14 новых граждан республики. Среди новорожденных преобладает слабый пол: 8 девочек и 6 мальчиков. Министерства здравоохранения Якутии поздравило мам с двойным праздником.

Фото: архив Sakhalife.ru
Источник: http://ysia.ru/chetyrnadtsat-malyshej-rodilis-8-marta-v-yakutske/
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