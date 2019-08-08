8 августа Марьев день – приметы и традиции

8 августа 2019 года православные христиане вспоминают раннехристианского священномученика Ермолая Никомедийского (умер в 305 году) — пострадавшего с Ермиппом и Ермократом в Никомедии.

Справка:

О святом Ермолае известно из жития святого Пантелеимона. Согласно житию Ермолай был пресвитером, а Ермипп и Ермократ — клириками (в более поздней версии — тоже пресвитерами) в Никомедии. В время гонений 305 года они укрылись в частном доме, но и там продолжали проповедовать язычникам. В числе новообращённых был будущий великомученик Пантелеимон. Последний был арестован, исповедовал себя христианином и, не желая лгать, открыл имя своего наставника Ермолая и место, где тот скрывался. Ермолай, Ермипп и Ермократ были также арестованы, объявили себя христианами и затем обезглавлены. Житие указывает, что искусству врачевания Пантелеимона обучил именно Ермолай. В связи с последним обстоятельством, на иконах Ермолая часто изображают с принадлежностями для врачевания и помещают в числе других мучеников-бессребреников (наряду с его учеником Пантелеимоном, а также Космой и Дамианом, Киром и Иоанном). Традиционно Ермолай изображается седовласым старцем с небольшой бородой в священнических одеждах или просто в хитоне и плаще.

В народном календаре день памяти святого Ермолая известен как Марьев день.

В народе говорили, что «осенние марева по травам идут, целебную мощь травам дают. Утром прохлада росяная листья наполняет, пыль омывает, а в полдень рождается в травах целительная сила.»

В Марьев день крестьяне спешили закончить жатву. Отсюда и поговорка: «Ермолай — хлеб прибирай». Кроме того, в садах начинался сбор яблок, однако их запрещалось есть вплоть до Яблочного спаса.