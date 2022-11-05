В Якутске стартовал турнир по художественной гимнастике CRYSTALGYM II

В Якутске стартовал открытый турнир по художественной гимнастике CRYSTALGYM II. В соревнованиях принимают участие более 220 спортсменок из Якутска, Нерюнгри, Мирнинского и Хангаласского районов, передает ЯСИА.

Как рассказала руководитель региональной общественной физкультурно-спортивной организации по художественной гимнастике «Кристалл» Таисия Макарова, турнир CRYSTALGYM II включен в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий столицы республики. По его результатам гимнастки могут выполнить и присвоить спортивные разряды вплоть до второго взрослого спортивного разряда.



В соревнованиях принимают участие гимнастки 2007-2018 годов рождения. Спортсменки выступают в трех направлениях: общая физическая подготовка, групповые упражнения и индивидуальная программа. Всего будет разыграно около 80 медалей.

«Судьи смотрят качество выполнения элементов художественной гимнастики — равновесия тела, повороты, прыжки. Если упражнение с предметом, то оценивается мастерство его использования. Также они смотрят артистичность спортсменок, насколько хорошо они смогли раскрыть стиль музыки, был ли какой-то эффектный момент во время выступления», — поделилась Таисия Макарова.



Она отметила, что в турнире заявлены чемпионки республики и участницы первенства ДФО по художественной республики, что делает состязания еще интереснее. «Это прекрасная возможность для начинающих спортсменок получить соревновательный опыт и побороться за звание лучших среди гимнасток республики», — подчеркнула Макарова. Открытый турнир проходит в спортивном комплексе «Дохсун» 5-6 ноября.