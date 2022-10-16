16.10.2022
11:11
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Праздники

Алмазэргиэнбанк  поздравляет с Днем Матери

Дорогие якутянки, мамы и бабушки!

Поздравляем вас с республиканским Днем Матери!

Мама – особенный человек. Она может быть неидеальной, любить вас не так, как вы того желаете. Однако ничто не может пересилить материнскую любовь и сравниться с той мерой ответственности, которая ложится на её плечи.  

Искренне восхищаемся нашими дорогими коллегами, особенно многодетными мамочками и теми, кто растит детей в одиночку, и наравне с мужчинами трудится в нашем коллективе. Выражаем глубокое уважение всем клиенткам нашего банка, прекрасным якутянкам, успешно сочетающим материнские обязанности с работой, ведением быта. 

Не зря говорят: «Мама может всё». И это действительно так!     

Счастья, любви, нежности, здоровья, дорогие женщины!

Ваш Алмазэргиэнбанк 

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