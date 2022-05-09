09.05.2022
15:12
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Общество

79 лет награда ждала своего героя… В Якутии вручили орден внуку участника ВОВ

В декабре 1943 года якутянин-участник Великой Отечественной войны Яков Двитриевич Левин был представлен к награждению орденом Красная Звезда за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте и проявленное мужество.

Спустя 79 лет награда нашла своего героя, и сегодня в памятный день передана его внуку Владимиру Левину.

«Благодаря работе Российского военно-исторического общества и архива Министерства обороны РФ награда нашла героя. Имя Героя живет — память о нем бережно хранят его потомки и земляки», – отметил глава республики Айсен Николаев. 

Яков Дмитриевич – уроженец села Табага Мегино-Кангаласского района ЯАССР, был призван в ряды Советской Армии в 1941 году Чурапчинским районным военным комиссариатом. Он служил гвардии рядовым стрелком 20-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка. 

Якутянин погиб на поле боя в борьбе с фашистскими захватчиками 2 января 1944 года. Похоронен у деревни Николаевка Аджарского района Кировоградской области Украины.

Фото: ЯСИА
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) ﻿

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