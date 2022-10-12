Команда ЯТЭК заглянула в будущее

«Цифровизация», «нетворкинг», «концепция 4 К» и «double skills» – термины новой эпохи, без которых немыслимо профессиональное развитие современного специалиста. Какие навыки необходимы, чтобы соответствовать современным трендам и быть успешным в работе? Какие компетенции будут актуальны в ближайшем будущем?

Поисками ответов на эти и другие вопросы команда ЯТЭК занималась на выездной стратегической сессии, прошедшей в Якутске на площадке «Точки кипения» Северо-Восточного федерального университета. Сотрудники проектного офиса, финансового блока, службы КИПиА, главного технолога, а также представители производства целый день занимались анализом требований к личной эффективности и разработкой набора ожиданий от сотрудника «будущего».

В первой половине дня аудитория познакомилась с требованиями современных компаний к сотрудникам, значения мотивации и понимания общей цели. Участники рассмотрели примеры миссий крупных высокотехнологичных компаний, обсудили понятия и цели, отраженные в миссии ПАО «ЯТЭК». На основании полученной информации команда сформировала ценностное предложение блока развития, то есть формулировку того какой вклад в достижении целей Компании вносит непосредственно Блок развития. Навыки «управления проектом» в сложных условиях были протестированы в бизнес-игре, в рамках которой необходимо было построить «газопровод» и пустить по нему «газ».

«К сожалению, с задачей мы не справились, но отметили для себя, что минутная радость от победы над соперником меркнет на фоне общего успеха компании. Мы поняли, что все должны работать как единый организм. Подводя итоги дня, считаю, что мы успешно справились с поставленными задачами. На стратегической сессии работать было легко и непринуждённо. Исчезли рамки и вертикаль подчинения с руководителями, что очень поспособствовало достижению целей», – поделился участник тренинга Александр Гоголев.

К завершению мероприятия «копилка результатов сессии» пополнилась сформированным профилем текущих компетенций сотрудника блока развития, и планом «прокачки» компетенций на ближайшие 3 года. Таким образом, участники сами поставили себе цели, к которым отныне должны стремиться.

По словам директора по развитию ПАО «ЯТЭК» Азата Гафарова, знания и постоянное саморазвитие – это ключ к победе в эпоху современности.

«В век информационных технологий и высокой конкуренции компаниям требуется быть динамичными и гибкими. Для сотрудников компаний на первый план выходят не базовые знания, а навыки. Критичным становится умение работать в команде. При этом сотруднику будущего необходимо постоянно расширять собственный кругозор, развивать прикладные навыки. Помнить о том, что за него это никто не сделает. Главная компетенция будущего – это осознанная работа над собой», – заключил Азат Гафаров.