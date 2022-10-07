За кого вышла замуж омбудсмен Якутии?

Сегодня тгк ВЯкутии поздравил уполномоченного по правам человека в Якутии Сардану Гурьеву с бракосочетанием, отметив, что у новобрачных даже имена созвучны — Сардана и Сандро.

Имя избранника Сарданы Гурьевой — Сандро Канчели. Судя по всему, он родом из Саскылаха, сообщает Sakhaday: супруг Сарданы Гурьевой представляет объединение грузин «Арагви». В соцсетях у Канчелли указан почему-то город Орлеан.