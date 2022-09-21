Айсен Николаев: В республике необходимо обеспечить частичную мобилизацию

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Президент России Владимир Владимирович Путин обратился к россиянам. Он объявил, что Россия поддержит «решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей». Это торжество исторической справедливости. Мы должны отстоять веру наших людей в справедливость и надежду на освобождение от фашистского террора.

Глава государства объявил о начале частичной мобилизации. Это непростое, но необходимое решение, направленное на защиту нашей страны. Уже сейчас идут информационные атаки, направленные на разжигание панических настроений. Хочу сразу пояснить, что призыву подлежит только часть граждан, состоящих в запасе и имеющих определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

Сегодня я провел расширенное совещание по вопросам исполнения указа президента РФ. В республике необходимо обеспечить частичную мобилизацию граждан в сроки и количестве, которые будут установлены Министерством обороны РФ. Всем членам правительства, министерств, главам районов и муниципальных, городских образований, депутатам всех уровней необходимо включиться в работу. Также поручил до конца сегодняшнего дня пересмотреть ряд планируемых мероприятий, особенно праздничных. В единстве наша сила! Победа будет за нами!