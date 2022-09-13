13.09.2022
21:52
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Якутия

Новая площадь в Майе — со сценой и мостом

Сцена с амфитеатром и мост появились на обновленной площади в якутском селе Майя. Как рассказал архитектор Афанасий-Хатан Сергеев, в основу концепции благоустройства лег текст песни Сардааны Осиповой «Майа сайына»: круговое движение с тротуаром и велодорожкой сверху напоминают алаас, событийная площадь в центре — озеро, а дорога — путь ветра. @yk24ru

Фото: тгк Якутия 24
Источник: тгк Якутия 24

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