Якутский фильм в внеконкурсной программе «Тюркский мир» XVIII Казанского международного фестиваля

Фильм режиссёра Вячеслава Макарова «Дьулуур: Мас-рестлинг» вошел во внеконкурсную программу «Тюркский мир» XVIII Казанского международного фестиваля исламского кино, который пройдёт 7-11 сентября. Всего в программе принимают участие 10 фильмов из Турции, Казахстана, Узбекистана, России (Татарстан и Якутия), Азербайджана и Кыргызстана. Помимо якутской кинокартины, российский кинематограф представят работы «Фарид Бикчантаев. В поисках свободы» и «Самая большая татарская деревня в мире» татарских кинодеятелей. Казанский международный фестиваль мусульманского кино проводится в Татарстане с 2005 года. За 17 лет он вырос в одно из крупных и престижных мероприятий в мире кино, где принимали участие представители более 50 стран. В этому году подали 625 заявок из 44 стран, сообщает тгк #объясняемреспублика_саха