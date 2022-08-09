09.08.2022
21:14
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Происшествия

Доверила собутыльнику карту и даже пин-код, а на завтра…

В отдел полиции №2 МУ МВД России «Якутское» обратилась жительница многоквартирного дома с заявлением о несанкционированном снятии с банковской карты крупной суммы денежных средств.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен 23-летний подозреваемый, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за разбой.

Выяснилось, что накануне подозреваемый распивал спиртное с потерпевшей. В какой-то момент заявительница попросила его сходить в магазин за алкоголем и, продиктовав пин-код, вручила свою банковскую карту. Мужчина выполнил просьбу и вернул банковскую карту.

На следующий день женщина обнаружила, что приятель снял с карты 50 000 рублей, которые впоследствии потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Фото: Sakhalife
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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