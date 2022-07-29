29.07.2022
20:38
82
Якутия
В Мирный прилетел Ил-76 с лесными пожарными
Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:
В город Мирный прилетел Ил-76 со 114 профессиональными лесными пожарными разных подразделений на борту.
Фото: тгк t.me/aisen_nikolaev
Источник: тгк t.me/aisen_nikolaev
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