Та самая якутянка, которая «взорвала» американский TikTok. Кто она и чем популярна в Америке, рассказывает тгк Yakutsk News.

Видео якутянки Вероники Петровой, живущей в США, набирают несколько миллионов просмотров в TikTok. Своеобразный акцент, активная подача и ироничный юмор зацепил американцев.

Кто такая Вероника Петрова

Вероника родилась и выросла в Якутске. В 14 лет окончила школу, так как училась в школе Н.А.Алексеевой по ускоренной программе обучения. Затем поступила в международную школу Bodwell High School в Канаде. И с канадским дипломом поступила в государственный исследовательский университет в Майами. Сейчас Вероника на третьем курсе и совсем скоро получит бакалавриат. «Майами очень мультикультурный город. У каждого второго свой акцент, каждый здесь откуда-то приехал. Чувствую себя в своей тарелке», — признается тиктокерша.

Про свои видео в TikTok

Вероника начала снимать видео в TikTok во время пандемии, тогда она была в Якутске и училась онлайн.

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