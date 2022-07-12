12.07.2022
19:44
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Светская хроника

Индийский футболист Сандеш Джинган впервые в Якутии — на родине жены

В Якутск прилетел известный индийский футболист Сандеш Джинган. Он впервые на родине жены Иванны Павловой — в Якутии, сообщает тгк Yakutsk News

Джинган уже успел съездить в Булгунняхтах и встретился с юными футболистами из Якутска.

Напомним, в декабре прошлого года молодые узаконили свои отношения в Индии. Фото и видео: i_ivanochka

P.S. Как сообщает якутский телеграм, Иванна Павлова — дочка покойного главы Момского улуса Ивана Павлова.

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Фото: i_ivanochka
Источник: тгк Yakutsk News

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