Индийский футболист Сандеш Джинган впервые в Якутии — на родине жены

В Якутск прилетел известный индийский футболист Сандеш Джинган. Он впервые на родине жены Иванны Павловой — в Якутии, сообщает тгк Yakutsk News Джинган уже успел съездить в Булгунняхтах и встретился с юными футболистами из Якутска. Напомним, в декабре прошлого года молодые узаконили свои отношения в Индии. Фото и видео: i_ivanochka P.S. Как сообщает якутский телеграм, Иванна Павлова — дочка покойного главы Момского улуса Ивана Павлова. Известные якутские красавицы вышли замуж — Инстаграм

Фото: i_ivanochka Источник: тгк Yakutsk News

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