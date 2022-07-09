09.07.2022
16:22
282
Якутия
Видеофакт: стадо бизонов на синских сенокосных угодьях
Стадо бизонов пасется в сенокосных угодьях жителей села Синск. Видео тгк @djiikey
Фото: тгк @djiikey
Источник: тгк @djiikey
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