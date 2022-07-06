Суд обязал оборудовать освещение на участке дороги Колыма

По иску прокуратуры Томпонского района суд обязал федеральное казенное учреждение

По поручению прокуратуры республики прокуратура Томпонского района провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, сообщает тгк Прокуратуры РС(Я). Установлено, что в нарушение требований закона федеральным казенным учреждением «Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения «Вилюй» Федерального дорожного агентства» обеспечивающим обслуживание федеральной автомобильной дороги «Колыма» не приняты меры по оборудованию на участке названной трассы 405+897-км. 410+182 (поселок Хандыга) искусственного уличного освещения, что влияет на безопасность дорожного движения, создает угрозу жизни и здоровью ее участникам. Прокуратура района обратилась с исковым заявлением в суд о возложении на учреждение обязанности оборудовать искусственное уличное освещение на названном участке ФАД «Колыма». Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.