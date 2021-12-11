75 лет заслуженному строителю РФ Дмитрию Трофимову

Уважаемый Дмитрий Дмитриевич!

Поздравляю Вас со славной юбилейной датой – 75-летием со дня рождения!

Ваша трудовая биография, вся Ваша жизнь являются свидетельством того, каких высот может добиться человек, поставивший целью своей жизни служение интересам родной Якутии! Трудолюбие, инициативность, ответственность, присущие Вашей натуре, позволили Вам добиться серьезных успехов на высоких комсомольских и партийных постах, до которых Вы дошли от мастера строительного участка.

Более 30 лет Вашей трудовой биографии связаны со строительством железной дороги в родной республике. Будучи участником и свидетелем укладки первых километров по родной якутской земле Вы мечтали о том, что когда-нибудь железная дорога дойдет до города Якутска. И вся Ваша деятельность на посту министра по делам АЯМа и затем в качестве генерального директора Акционерной компании «Железные дороги Якутии» являются свидетельством Вашей уверенности в достижении поставленной цели. Благодаря Вашему каждодневному целенаправленному труду в то сложное для стройки время решались многие вопросы, которые позволили сохранить предприятия транспортного строительства на плаву, началось строительство подъездных путей, строительство и развитие баз по переработке грузов для сельского хозяйства, торговли. Вы находили пути решения по выдаче заработной платы, появилась перспектива дальнейшего строительства железной дороги, начала формироваться железнодорожная идеология республики. Не случайно в самые трудные годы становления АК «Железные дороги Якутии» руководство компанией было доверено именно Вам.

Результаты Вашего огромного труда мы пожинаем сегодня. Железная дорога, в которую Вы вложили свои силы и душу, сквозь перипетии времени и бюрократические препоны, уверенно двигалась вперед и пришла в центральную Якутию. Дорога Вашей мечты обрела реальные очертания и сегодня работает на благо родной Якутии. Акционерная компания «Железные дороги Якутии», созданная Вами более 25 лет назад, получила новый виток развития и сегодня является ведущим транспортным предприятием в регионе, обеспечивая угледобывающие предприятия Южной Якутии перевозкой угольной продукции, экономику республики завозом жизненно необходимых грузов, удовлетворяя потребности населения в пассажирских перевозках.

Вы заслуженно пользуетесь авторитетом среди организаций транспортного строительства, железнодорожников, в профессиональных и общественных кругах родной республики, о чем свидетельствуют многочисленные награды и присвоение звания Почетного гражданина Республики Саха (Якутия). Но самая главная награда для Вас — это любовь родных и близких, надежная поддержка коллег и друзей.

Дорогой Дим Димыч! Выражаю Вам огромную благодарность за Ваш профессиональный труд, за огромный вклад в становление и развитие железнодорожной отрасли республики, и в этот праздничный день желаю, прежде всего, здоровья, семейного благополучия, бодрости духа, удачи на пути к поставленным целям и неугасаемой энергии!

Генеральный директор

Акционерной компании «Железные дороги Якутии» В.В. Шимохин

11 декабря 2021 года

Трофимов Дмитрий Дмитриевич родился 11 декабря 1946 в городе Якутск в семье служащих. В 1965 году закончил Батагайскую среднюю школу. С 10 октября 1965 года по август 1968 года служил в рядах Советской Армии. В 1968 году поступил на строительное отделение инженерно-технического факультета Якутского госуниверситета, одновременно работая лаборантом. Активно участвовал в общественной жизни университета, был командиром студенческого строительного отряда университета «Алмаз».

В 1983 году по окончании учебы по распределению был направлен в Нижнеколымский район. Работал мастером Нижнеколымского участка треста «Якутсельстрой». Основные объекты — это жилые дома в селе Адрюшкино. В 1975 году был выдвинут на работу в сектор ударных строек Областного комитета комсомола. С того времени его трудовая деятельность была связана с Южной Якутией. В декабре 1975 года Дмитрия Трофимова избрали 1 секретарем Нерюнгринского горкома комсомола. Здесь прошла его закалка как лидера, организатора молодежи, прибывшей с разных уголков страны на Всесоюзную комсомольскую стройку.

Затем учеба в Хабаровской высшей партийной школе в 1979-1980 гг. После ее окончания трудовая биография Дмитрия Дмитриевича связана с Олекминским районом. С 1981 по 1984 годы он работает секретарем, вторым секретарем Олекминского райкома КПСС. Затем непродолжительное время работает заместителем заведующего строительным отделом обкома КПСС и вновь возвращается в Олекминский район. В январе 1986 года Д. Д. Трофимов избран первым секретарем Олекминского райкома партии. За эти годы он внес ощутимый вклад в социально-экономическое развитие района, прибавились темпы строительства объектов культуры, образования, связи, в сельском хозяйстве. Уже после отъезда жители Олекмы присвоили Д.Д. Трофимову звание Почетного гражданина района. С октября 1991 года Дмитрий Дмитриевич Трофимов — заместитель генерального директора АК «Якутстрой».

В мае 1993 года в целях обеспечения строительства железнодорожной линии Беркакит-Томмот—Якутск указом президента РС(Я) Д.Д. Трофимов назначается министром по делам АЯМа. На этом поприще в полной мере проявляется его талант руководителя и организатора. Всю свою энергию, опыт, знания он направляет на устойчивое обеспечение строительства железной дороги.

С декабря 1995 года с преобразованием Министерства по делам АЯМа в ОАО АК «Железные дороги Якутии» он избирается президентом, генеральным директором нового для республики ведомства. Именно на его плечи легла работа по организации акционерной компании в самые тяжелые годы стройки. Им был сформирован квалифицированный коллектив компании, который стоял у истоков железнодорожной отрасли в республике. В период руководства Трофимова прошло становление компании, строительство и организация работы грузовых дворов городах Алдане и Томмоте. Во многом благодаря его опыту и организаторскому таланту был сохранен коллектив транспортных строителей. Несмотря на трудности с финансированием, удалось довести железную дорогу до Томмота и 16 августа 1997 года первый поезд прибыл на станцию Томмот.

С 2002 по 2003 годы избирался Председателем Совета директоров ОАО АК «Железные дороги Якутии». С 2003 года и по настоящее время работает в должности заместителя генерального директора компании.

В 1996 году на ученом Совете СГУПС защитил докторскую диссертацию и решением президиума Академии транспорта РФ в г. Санкт-Петербурге ему присуждена ученая степень доктора транспорта РФ.

Его трудовая и общественная деятельность отмечена государственными наградами. Д.Д. Трофимов — заслуженный строитель РФ, заслуженный работник народного хозяйства PC(Я), почетный транспортный строитель РФ. Является почетным гражданином Алданского, Хангаласского и Олекминского районов. В сентябре 2019 года указом главы Республики Саха (Якутия) ему присвоено звание Почетного гражданина РС(Я).

Вместе с супругой Ларисой Георгиевной вырастили двух сыновей и дочь. Он дедушка восьми внуков.