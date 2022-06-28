С 1 июля вырастут коммунальные платежи в Якутии

Плата за коммунальные услуги в республике вырастет в среднем на 6% с предельно допустимым отклонением 2,4% с первого июля, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу Госкомцен по региону.

Средний индекс роста тарифов с первого июля составит: электроэнергия – 6,1%; отопление – 6%; горячее водоснабжение из закрытой системы теплоснабжения – 6%; горячее водоснабжение из открытой системы теплоснабжения (слив теплоносителя) – 10%; холодное водоснабжение – 7,2%; водоотведение – 5,5%; электроотопление – 7%; электрообогрев – 6%; обращение с твердыми коммунальными отходами – 3,4%; твердое топливо – 2,6%.

Цена меняется в зависимости от поставщика услуг и климатической зоны.

При этом платеж будет отличаться только по группам районов, их в республике две – сельскохозяйственные и промышленные. Якутск входит в промышленную группу.