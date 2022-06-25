25.06.2022
16:25
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Якутия

Лоскутное поле Якутии представили на ысыахе

Единое лоскутное поле «Якутия – 21 век» презентовали на Ысыахе Туймаады Каждый район республики изготовил свой лоскут. Видео ЯСИА

Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА

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