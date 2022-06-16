Глава Якутии на ПМЭФ: работа кипит

Глава Якутии сообщает с полей ПМЭФ в своем тгк @Aisen_Nikolaev:

Работа кипит. В рамках Петербургского международного экономического форума прошло рабочее совещание с ПАО «Газпром», рассмотрели реализацию совместной программы развития газоснабжения и газификации республики на 2021-2025 годы. Компанию-партнера представлял большой друг Якутии, заместитель Председателя Правления газовой компании Виталий Анатольевич Маркелов. Напомню, что данная Программа была подписана в 2020 году, и с тех пор проведена кропотливая работа по разработке проектов схем газификации населённых пунктов Алданского, Ленского, Нерюнгринского и Олекминского районов. В ходе совещания обсудили детали начала работ по строительству магистральных и внутрипоселковых газопроводов. Хорошо, что намеченные совместные планы претворяются в жизнь.

Газификация населенных пунктов республики — один из приоритетных социальных проектов. Подписали соглашение о развитии рынка производства и использования сжиженного природного газа между Республикой Саха (Якутия) и ООО «Газпром СПГ технологии». В рамках соглашения будет построен завод по производству сжиженного природного газа в Якутии, что позволит обеспечить автономной газификацией близлежащие поселения в районах республики.