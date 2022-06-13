Сулустаана Мыраан резко высказалась по ситуации с Чомчоевыми

Общественный деятель Сулустана Мыраан обратилась к общественности Якутии в связи с недавним нападением на общественника, участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Анатолия Чомчоева.

По информации СМИ, один из напавших является сотрудником охранного предприятия. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».Между тем в своем обращении Сулустана Мыраан обратилась к якутянам с призывом о сборе средств на строительство нового дома для четы Чомчоевых. Соответствующее обращение она направила в редакцию «Якутия.Инфо».

«Не могу оставаться равнодушной, когда несправедливо относятся к людям, но становится невыносимо больно, когда такое творят с талантливыми, наделёнными от природы уникальными качествами людьми, старающимися изменить наш мир к лучшему.Почти всегда бывает так, что современники недооценивают талантливых людей своего времени.

Человеческий мозг и глаза устроены таким образом, что вблизи не могут воспринять масштабное и только с дальнего расстояния, когда время раздвигает горизонты, приходит способность охватить взглядом, принять и понять величие замыслов таких талантов.

Впрочем, бывает и так, что изобретения как раз ко времени, но те, кому очень невыгодны такие новаторства, начинают сознательно и преступно задвигать или уничтожать их, отбрасывая назад развитие человечества на многие года и даже века.

Отношу чету Чомчоевых к таким талантам, потому что прямо на наших глазах властями производится обесценивание, игнорирование, нивелирование и уничижение результатов их научных идей и разработок.Меня просто выворачивает от того, как некоторые журналисты пытаются из них создать образ чудаковатых стариков, кустарщиков, доморощенных рационализаторов, аж дописались до того, что ранение у Чомчоева легкое.

Когда был задет и прооперирован жизненно важный орган, вред не может считаться легким.Скорее всего, поставлена задача переквалифицировать статью за преступление на более мягкую, для этого пытаются через СМИ вложить в сознание общественности незначительность содеянного, то есть ведется работа по отмазке отморозков.Когда дело касается чести мундира, если даже там незамаранных мест не осталось ни лоскутка, соответствующие органы пускаются во все тяжкие.

Не удивлюсь, если скоро окажется, что виноват сам ученый, а пьяный росгвардеец защищался от него ножом.При таких делах, как преступление, совершенное в отношении Чомчоева, понимаешь, что случайности не могут быть случайны, особенно после того происшествия с ним в больнице при лечении…

И это все происходит с удивительными личностями, жизнь и дела которых настолько поразительны, что о них стоило бы издавать книги, вносить в историю не только республики, но и страны, награждать самыми престижными премиями и знаками!

Вы знаете, о том, что Анатолий Игнатьевич закончил с красным дипломом военную академию им. Фрунзе, выпускниками которых были легендарные военачальники, маршалы Буденный, Жуков, Рокоссовский, Баграмян, Малиновский, Чуйков и т. д.?Что совсем молоденьким лейтенантом за одним столом пил чай, беседовал с генсеком Брежневым и потом также с министрами обороны Гречко, Устиновым?

Вся его жизнь – это череда встреч с самыми интересными людьми и участие в самых знаковых исторических событиях.Он был старшим научным сотрудником института экономики СО РАН, главой Верхневилюйского улуса, занимал должность председателя Госкомитета Республики по делам ГО и ЧС, был не простым депутатом Ил Тумэна, а председателем комитета парламента.

То есть этот человек, куда бы ни шел, всегда был на передовых рядах.Чомчоев многие годы был общественным экологом и вместе с Иваном Семеновичем Бурцевым стояли на страже нашего неба, защищали республику от падения ракетных обломков. Так что Роскосмосу приходилось считаться с ними.То, что такие госкорпорации как Роскосмос, Росатом и серьезные научные организации на свои конференции и симпозиумы ? приглашали среди именитых ученых Чомчоева, говорит о том, каким авторитетом он пользовался, его признавали равным в научных кругах.

Целых два года он переписывался с Гражданской Обороной РФ и СССР, указывая на ошибки при проведении дезактивационных работ и добился-таки признания своей правоты, что его назначили начальником штаба оперативной группы особой зоны сооружения «Укрытие» Чернобыля, от действий которого зависела безопасность не только тогда еще союзной Украины, но и всей страны, мира.Анатолий Игнатьевич руководил там группой из более 10 тыс. человек, в основном военнослужащих.

Предложенные им методы спасли жизни и здоровье сотен тысяч ликвидаторов. Но, кроме бумажной благодарности, ничем так и не был отмечен.Что уж тут говорить, когда даже знаменитого академика Легасова, буквально спасшего мир от катастрофы, при жизни номинировали на Героя два раза, но присвоили знак только посмертно…То, что на запрос общественности республики на номинирование Чомчоева на высшую награду страны отказали с мотивацией «опоздали», не удивляет.

По-настоящему заслуживающих почестей людей у нас редко отмечают…К кому только не обращались Чомчоевы по поводу изобретенной ими малой атомной станции — всё без толку, хотя, на региональном уровне местная власть имеет право решать такой вопрос и при желании может профинансировать хотя бы изучение, тестирование данного проекта.Но нет, даже понимая революционность для энергетики и экономики, понимая, какое улучшение несет такое изобретение для жизни страны, местные власти никогда не осмелятся пойти наперекор госкорпорациям, денежным мешкам, дистанционно управляющим нашей республикой.

Зато дали добро и проталкивают цинично и нагло строительство в Усть Куйге атомной мини-станции стоящей более полусотни млрд рублей с устаревшим, не прошедшим нигде еще апробации на суше реакторным генератором для ледоколов, предположительно крайне опасным при наших климатических условиях.Мне приходится изо всех сил сдерживаться от еще более хлестких, жестких слов, только чтобы не навредить нашим уважаемым ученым.Есть вроде бы хорошие новости о том, что «Росатом» установит опытный образец атомной станции Чомчоева на их испытательном полигоне в местности Кэнкэмэ, где они проживают.Но! финансировать проект должно наше правительство, так что следим за этим крайне внимательно!

Лет десять уже местность, где живет семья Чомчоевых, стала своеобразной Меккой для активной части нашего общества и ученых, путешественников нашей страны и зарубежья. Но это паломничество никак не отразилось ни на качество жизни Чомчоевых, ни в продвижении их научных идей и проектов.Прошлой зимой потолок их дома-холомо чуть не обвалился, поэтому они всю зиму пытались лекциями и продажей своих книг заработать на строительство нового дома.В этом своем домике площадью где- то 20 кв. м. они проводили свои научные работы, принимали нескончаемый поток гостей.

Но даже для такого крохотного домика заработать достаточно денег не удалось из-за безумного подорожания стройматериалов.Основную часть материалов сумели приобрести с помощью друзей и соседей, но на оплату строителей и покупки недостающих частей средств так и не хватает.Нормальные власти давным-давно бы их обеспечили достойными условиями для жизни и работы. Ведь в сущности, труд и вся жизнь ученых направлены для развития науки, жизни страны и мира, то есть для общего блага.

А нашим ученым приходится заниматься наукой в тяжелейших жизненных условиях, в борьбе за выживание, не прося, не моля для себя ничего.Мы, общественники, предлагаем народу собрать средства в помощь строительства дома для наших уважаемых ученых. Давайте хотя бы таким образом выразим им свою искреннюю благодарность за бескорыстное служение народу и стране».

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Номер карты: 2202 2023 4026 8329

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Получатель: ЧОМЧОЕВ АНАТОЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ

Номер счёта: 40817810076002086050

Банк получателя: ЯКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 049805609

Корр. счёт: 30101810400000000609

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***СПРАВКА

Чомчоев Анатолий Игнатьевич родился 5 сентября 1951 г. в с. Далыр Верхневилюйского района Якутской АССР.Окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, Военную Академию им. М.В.Фрунзе, Академию гражданской защиты.

В 1969-1990 гг. служил в ВС СССР.В 1990-1991 гг. — главный специалист социально-экономического отдела аппарата Верховного Совета Республики Саха (Якутия).В 1991-1992 гг. — старший научный сотрудник Института экономики комплексного освоения природных ресурсов ЯНЦ СО РАН.В 1992 г. — глава администрации Верхневилюйского улуса РС(Я).В 1992-1994 гг. — председатель Госкомитета Республики Саха (Якутия) по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.Награждён медалью «За безупречную службу в Вооружённых Силах СССР» I, II и III степеней.