Замруководителя Рослесхоза проверил Горный улус

В Якутии с рабочим визитом находится заместитель руководителя федерального агентства лесного хозяйства Алексей Венглинский. Сегодня, 8 июня, замруководителя Рослесхоза посетил Горный район, где проверил выполнение работ по созданию минерализованных полос и противопожарных разрывов для защиты населённых пунктов, передает ЯСИА.

Алексей Венглинский осмотрел противопожарные обустройства в Бердигестяхе и Бясь-Кюеле. О проведённых работах по защите населённых пунктов от лесных пожаров доложил глава Горного района Никита Андреев. Как он рассказал, муниципальные образования поселений провели работу по созданию противопожарных разрывов и минерализованных полос.

В эти дни проверка выполненных работ проводится федеральным государственным пожарным надзором. Всего из девяти населённых пунктов поступили замечания по трём селам — Бердигестях, Асыма и Бясь-Кюель. На данный момент ведётся устранение выявленных нарушений. К 20 июня все работы будут завершены.

Глава района отметил, что в текущем году район значительно лучше подготовился к пожароопасному сезону. Увеличены силы и средства лесопожарных формирований Горного филиала «Якутлесресурс» и «Авиалесохраны». Выделены дополнительные средства на формирование штатных единиц и приобретения техники для тушения пожаров.

«В населённых пунктах проделана неплохая работа по подготовке противопожарных обустройств, но есть замечания. Не отработаны документы на организацию вырубки сухостоев и горельников. Завтра с Минэкологии Якутии обсудим этот вопрос. Постараемся спланировать финансирование и завершить подготовку документов на рубку сухостоев до августа-сентября этого года. В этом году, скорее всего, здесь пожаров не будет. Трава сухая ещё не выросла. Но нужно провести серьёзную подготовку к пожароопасному сезону следующего года», — сказал по итогам объезда Алексей Венглинский