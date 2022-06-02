Показ докфильма о Якутии «Дойти до края. Сибирский континент»

В кинозале «Россия» Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского состоялся показ первого фильма цикла «Пути великих свершений» под названием «Дойти до края. Сибирский континент». Съемки проходили в Хангаласском, Олекминском, Таттинском, Оймяконском, Томпонском, Нижнеколымском и Усть-Алданском районах и Якутске. Некоторые сцены снимали в Санкт-Петербурге, Москве, в Лозанне (Швейцария), Чукотском АО – в Анадыре и на мысе Дежнева.

Исторический документальный фильм представил Георгий Никонов, руководитель проекта, советник Главы РС(Я). Георгий Дмитриевич отметил, что многосерийная научно-популярная картина приурочена к 100-летнему юбилею образования Якутской АССР и снята благодаря инициативе Главы Республики Айсена Сергеевича Николаева. Начались подготовительные работы съемок второй части картины.

Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского оказал содействие в создании фильма, в частности, в организации съемок с участием коневодов в теплой одежде коллекции мастера НХП Изабеллы Эляковой «Аллах_Юньских грузоперевозчиков» в с.Туора-Кюель, Таттинский улус, а также в съемках в сквере Карла Маркса с участием мастериц из с.Хатассы.

Фильм в ДДН сегодня посмотрели жители Якутска, председатели национально-культурных объединений, члены Молодежной Ассамблеи народов Якутии. Для зрителей показа выставлены фотографии Сюзанны Седалищевой «Аллах-Юньские грузоперевозчики».