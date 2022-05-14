Сотрудничество Минздрава и Малой академии наук Якутии

Министерство здравоохранения Якутии совместно с Малой академией наук создадут образовательные программы для школьников

Новый Учебно-лабораторный корпус Малой академии наук Якутии посетила министр здравоохранения Республики Саха (Якутия) Лена Афанасьева. Целью визита стала обсуждение возможностей по созданию совместных медицинских образовательных программ для школьников Якутии.

В обсуждении приняли участие Первый Президент Якутии Михаил Николаев, директор Медицинского института СВФУ им. М.К. Аммосова Николай Гоголев, профессора и ученые.

“Сегодня мы посетили Малую академию наук. Это будущее нашей республики, замечательный центр. Мы уже наметили планы по профориентационной работе, и по развитию научных направлений в медицине”, — сказала Лена Афанасьева.

По итогам встречи, министр здравоохранения Лена Афанасьева предложила идею организации совместно с академией разработать профильную смену по медицине.

“Огромный медицинский потенциал республики, научный и лечебный, будет помогать детям раскрывать тайны современной медицины, и вызовет огромный интерес к сложной и увлекательной профессии медика”, — сказал ректор академии Василий Павлов.