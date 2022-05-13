В Якутии изъята партия контрафактного алкоголя на 2 млн рублей

Более 8 тысяч бутылок контрафактного алкоголя общей стоимостью свыше двух миллионов рублей изъяли у жителя Томмота Алданского района, сообщает пресс-служба МВД РФ по РС(Я).

По версии следствия, обвиняемый, преследую преступный и корыстный умысел, приобрел особо крупную партию немаркированной водки. Не имея необходимой лицензии на реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции, он осуществлял ее сбыт в принадлежащем себе торговом и подсобных помещениях. Всего оперативниками было изъято около 8700 бутылок контрафактной водки общей стоимостью свыше двух миллионов рублей, что является особо крупным размером.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.