13.05.2022
21:40
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Судебная хроника

В Якутии изъята партия контрафактного алкоголя на 2 млн рублей

Более 8 тысяч бутылок контрафактного алкоголя общей стоимостью свыше двух миллионов рублей изъяли у жителя Томмота Алданского района, сообщает пресс-служба МВД РФ по РС(Я).

По версии следствия, обвиняемый, преследую преступный и корыстный умысел, приобрел особо крупную партию немаркированной водки. Не имея необходимой лицензии на реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции, он осуществлял ее сбыт в принадлежащем себе торговом и подсобных помещениях. Всего оперативниками было изъято около 8700 бутылок контрафактной водки общей стоимостью свыше двух миллионов рублей, что является особо крупным размером.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.

Фото: Sakhalife
Источник: Пресс-служба МВД РФ по РС(Я)

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