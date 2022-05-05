Ледоход в районе Ленска ожидают после 9 мая

По информации Якутского управления гидрометслужбы, ледоход на участке р. Лена Ленск – Нюя Ленского района следует ожидать 9-13 мая. На сегодняшний день нижняя кромка льда на реке Лена наблюдается в пределах Иркутской области ниже с. Змеиново Киренского района, сообщает ЯСИА.

На средней Лене продолжается повышение уровней воды с интенсивностью 5-15 см за сутки, местами отмечается вода на льду и закраины.

На участке р. Олекма Джикимда – Куду-Кель (правый приток р. Лена) отмечается вода на льду и лед подняло.

На р. Алдан и ее притоках (Амга, Томпо, Мая, Учур и Тимптон) суточный подъем уровней воды составил 1-10 см, наблюдается вода на льду и закраины.

На реках севера и северо-востока Якутии сохраняется зимний режим.