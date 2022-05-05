Айсен Николаев о народном учителе Михаиле Алексееве

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил в своем тгк @Aisen_Nikolaev:

Сегодня исполняется 105 лет со дня рождения народного учителя СССР, создателя первой в СССР сельской школы с углубленным изучением основ физики и математики Михаила Андреевича Алексеева. Я с самого детства был воспитан на примере Михаила Андреевича. Вся его жизнь – это пример преданности и бесконечной любви к своей профессии и детям. До сих пор поражает, как еще в 60-х годах прошлого века он смог создать в Верхневилюйском районе ЯАССР устремлённую в будущее школу нового поколения.

Михаил Андреевич поставил перед собой задачу, которую в будущем исполнил – не только приобщил якутских детей к точным наукам и технике, но и открыл дорогу в жизнь многим поколениям прекрасных специалистов, которые и по сей день продолжают дело своего Учителя.

Якутия поистине гордится и всегда будет помнить имя своего великого сына. Его стойкость и мужество, неугасающая вера в силу знаний и любовь к своим ученикам были и остаются для всех нас жизненным примером. @Aisen_Nikolaev