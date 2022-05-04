Первые пациенты поступили в новый кардиоцентр Якутии

Первые пациенты поступили в новый кардио-сосудистый центр в столице республики, так, с момента открытия в учреждении провели шесть операций, передает телеканал «Якутия 24».

Сейчас уже налажена работа кардиологического отделения центра. Главной задачей специалистов стал запуск медицинской помощи при неотложных состояниях.

Начало работы первичных сосудистых отделений регионального сосудистого центра для лечения больных с острым коронарным синдромом запланировали на май, а уже в июне запустят вторую часть регионального сосудистого центра.