Мэр Якутска встретился с консулом Индии

Глава города Якутска Евгений Григорьев 29 апреля провел рабочую встречу с генеральным консулом Республики Индия в г. Владивостоке Севити Сай Мурали.



Стороны обсудили перспективы сотрудничества города Якутска с Республикой Индия. Глава Якутска рассказал гостям о приоритетных инвестиционных проектах городского округа.

«Возможностью качественного преобразовании Якутска являются развитие общественной среды, общественного транспорта, повышение качества жизни населения, сбережение экологии, удовлетворенность средой и общей привлекательностью места проживания. В Якутске работает IT-парк, который создан с целью ускорить развитие ИТ-компаний и увеличить долю ИТ-отрасли в экономике Якутии. Буквально на днях в Якутске открыли IT-куб, где 800 школьников обучаются основам программирования и знакомятся с новейшими технологиями. Кроме того, мы планируем строительство аквапарка, который станет уникальным объектом подобного рода в нашем северном городе», — отметил глава города.

Генеральный консул Севити Сай Мурали выразил радость, что встреча делегаций проходит именно в юбилейный год, как для города, так и для всей республики.

«Так как Республика Индия является мировым центром IT-индустрии, безусловно, в первую очередь нас заинтересовала возможность сотрудничества с Якутском в области информационных технологий. Сейчас с нашей стороны самая главная задача состоит в обеспечении полной информацией индийских бизнесменов. Они должны знать, какие возможности открываются здесь в Якутии. До этого момента все внимание обращались в целом на Россию, не изучая, к примеру, города Дальнего Востока. Я бы хотел, чтобы Якутск также попал в группу активных участников в деловом поле взаимодействия с Республикой Индия», — сказал генеральный консул Республики Индия в г. Владивостоке. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в отраслях экономики, ИТ-индустрии, культуры. Глава города Якутска Евгений Григорьев пригласил гостей из города Сурат посетить юбилейный национальный праздник «Ысыах Туймаады», который состоится 25-26 июня в местности Ус Хатын.