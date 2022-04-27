27.04.2022
21:47
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Праздники

Фейерверк на Комсомольской площади в Якутске

Праздничным фейерверком завершилось празднование столетия ЯАССР. Салют прошел на Комсомольской площади.

Источник: тгк Якутия-24
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