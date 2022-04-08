Сергей Юрганс: Билеты на наши спектакли невозможно было достать

С большим успехом завершились гастроли государственного театра оперы и балета Якутии по Уралу. Всего в рамках федеральной программы «Большие гастроли» за 51-й сезон театр посетил 7 регионов страны и 10 городов. Об этом сообщил директор, художественный руководитель Сергей Юнганс в эфире передачи «Актуальное интервью» на телеканале «Якутия 24», передает ЯСИА.

Театр оперы и балета Якутии им. Д.К. Сивцева – Суорун Омоллоона вернулся с гастрольного тура по городам Уральского федерального округа, в рамках которого прошла мировая премьера балета «Дягилев. Сезоны». Сергей Юнганс отметил, что гастроли прошли при поддержке министерства культуры и «Росконцерта» в рамках федеральной программы «Большие гастроли».

«Наш театр уникален тем, что в рамках одного 51 театрального сезона посетил 7 регионов нашей страны и 10 городов. На сегодняшний день в нашей стране нет ни одного театра, который в рамках программы «Большие гастроли» посетил бы такое количество субъектов Российской Федерации за один сезон. Я думаю, что мы не будем останавливаться только на этом. Гастроли в Уральском округе начались в Тюмени и открылись мировой премьерой балета «Дягилев. Сезоны». Тюменская публика приняла нас очень тепло, я без ложной скромности могу сказать, что это был настоящий успех всех трех дней гастролей. Билеты на наши спектакли невозможно было достать. Я думаю, что тепло и радость встречи артистов из Якутии и зрителей из Тюмени и все впечатления останутся надолго, а в области мы работали в славном историческом городе Тобольске, который когда-то был столицей Сибири», — рассказал художественный руководитель.

Артисты также побывали в Нижневартовске, Сургуте, Ноябрьске и Муравленко, было показано 20 спектаклей театра, которые увидели почти 13 тысяч зрителей.

За три недели артисты показали в каждом городе по 4 спектакля – балет «Дягилев. Сезоны», «Приключения Чипполино» и вечер шедевров мирового балета «Ballet GALA». По словам художественного руководителя, республика первой представила в Ноябрьске и Муравленко театр профессионального балетного жанра.

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