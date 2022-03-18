Якутянина «аналитики» развели на 5 миллионов рублей

Житель Мирнинского района отдал мошенникам более 5 млн рублей, поверив рекламе «Тинькофф Инвестиции», сообщает МВД РФ по РС(Я).

В декабре 2021 года 55-летний потерпевший в интернете наткнулся на рекламу «Тинькофф Инвестиции», прошел по ссылке и оставил заявку. Вскоре с ним связались «финансовые аналитики», которые предложили дистанционно «обучить» азам инвестирования и вывода денег. Решив, что данный вид дополнительного заработка поможет улучшить его финансовое положение, мужчина согласился. По инструкции мошенников он установил на свой телефон приложение для работы на бирже и пополнил свой брокерский счет на 12 тысяч рублей. После этого псевдоаналитики заявили, что для получения «крупных дивидендов» ему необходимо вложить еще больше денег, и стали убеждать взять кредиты. Поддавшись, мужчина оформил несколько кредитов, а затем перечислил заёмные средства на подконтрольный аферистами счёт. В итоге несостоявшийся инвестор вложил в рекомендованные «аналитиками» операции 5 245 000 рублей, но так и не дождался обещанной прибыли.