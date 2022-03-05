05.03.2022
14:15
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Спорт

Фото дня: Чемпионы «Хаҥалас Хапсаҕайа»с 1998-2021

На фото — абсолютные чемпионы республиканского турнира «Хаҥалас Хапсаҕайа» с 1998 по 2021 гг.

Фото: Из соцсетей
Источник: sportyakutia.ru
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